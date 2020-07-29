Армяне планируют государственный переворот в России?

Читая высказывания армянских официалов и представителей экспертных кругов Армении, думаешь, ужасаешься и думаешь, что хуже не бывает. Но всякий раз выясняется, что армянская политологическая мысль еще не достигла самого дна.

Публицист Ара Недолян в интервью журналистам попытался максимально интеллектуально и оригинально прокомментировать отсутствие проармянской позиции у России в связи с последними армянскими провокациями против азербайджанцев в различных городах РФ. В Армении совершенно искренне не понимают, почему российская власть не встает на сторону провокаторов.

Высказанное Недоляном мнение является не только его личным мнением. Это часть стратегии отхода от России, которую разработала армянская власть и которая сейчас осуществляется постепенно и целенаправленно. Провокация на госгранице в Товузе - часть этой стратегии.

"Россия не является для армян перспективной страной. Наша диаспора здесь ничем не выделяется, было бы лучше перестать туда эмигрировать, а тем, кто там живет, не мешает либо репатриировать, либо переехать в другие страны", - говорит Недолян, выражая типичную для армянства позицию приживалы, который уже поживился в доме всем, чем можно, и теперь раздумывает, куда бы перебраться, чтобы пожирней и погуще.

По большому счетe, армянству Россия больше не нужна. Армяне получили от нее азербайджанские земли под страну и столицу, поддержку в карабахской войне, дареное оружие на миллионы, имеют сегодня широкие возможности на просторах самой РФ и многочисленные преференции. Армянство высосало из России все, что могло, густо заселило самые лучшие и комфортные ее территории, где диктует свои правила и устанавливает свои порядки. Для народа, никогда не знавшего государственности и до сих пор не определившегося с "исторической родиной", это очень и очень много. Но это все, большего Россия для армян сделать уже не в состоянии. Отобрать земли у Турции, заставить Баку признать результаты оккупации или подарить Краснодарский край она не может. А значит, пора менять хозяина. К чему, собственно, и призывает армян Недолян.

А самое главное, выражая собирательное мнение армянства, публицист говорит следующее. Внимание! "Я удивляюсь - господин российский президент при своем суеверии не знает разве, что любовь к Армении - счастливый талисман для власти в России, утеряв которую они теряют все?"

Ну как? Еще раз повторим - это вовсе не частное мнение какого-то публициста. Это сегодняшняя философия армянской власти и приближенных к ней лиц. В принципе, в Армении Россию и все, что с ней связано, ненавидели всегда. Наверное, потому что всегда помнили, кому обязаны. Но прежние режимы боялись плевать в кормящую руку, поэтому вели себя хорошо. Пашинян же кормится из других рук и может себе позволить встать в позу и еще устами всевозможных говорунов угрожать фактически создавшей Армению с нуля державе. Спровоцированные армянской диаспорой беспорядки - часть плана по разрушению России. Если у кого-то были сомнения по этому поводу, публицист Недолян их развеял, произнеся свое заклинание и объяснив, что ждет власти России, разлюбившие армян.

А что касается талисмана... Думается, Ереван уже дал россиянам достаточно поводов задуматься о том, что когда-то в истории Россия выбрала не того союзника...

Зульфугар Ибрагимов