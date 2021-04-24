Германский Рот должен помалкивать

"Важно соблюдать законы, принятые совместно. Эти законы должны применяться в случае угрозы миру. Эти законы должны применяться, когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств. Можно привести пример Нагорного Карабаха. В это время Совет Европы должен играть важную роль. Все институты Совета Европы должны сотрудничать друг с другом в этом деле", - это заявление канцлер Германии Ангела Меркель сделала буквально на днях, во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы посредством видеоконференции.

Это было справедливое, хотя и очень запоздалое, почти на три десятка лет, заявление. По сути, мы услышали от фрау Меркель о том, что было главной причиной появления и неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это - открытое неуважение к территориальной целостности Азербайджана, что привело к первой карабахской войне, оккупации 20% наших земель.

Затем наступили долгие годы, почти три десятка лет, издевательства со стороны официального Еревана над международным правом и многочисленными резолюциями, в том числе и Совбеза, и Генассамблеи ООН, в которых черным по белому было прописано требование о необходимости вывода всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Армянская стороны настаивала на важности сохранения "статуса-кво". Иными словами армянская сторона цинично заявляла о своем стремлении до бесконечности держать наши земли под оккупацией.

И ни одна страна в мире, начиная от США, Франции и России, что являются сопредседателями Минской группой ОБСЕ, и заканчивая Германией, не оказали на государство-агрессор, на страну-оккупант должного политико-экономического давления. Никаких санкций против РА не было. Они даже не планировались. И это при том, что на глазах всего мира продолжалось незаконное заселение армянами из Сирии и Ливана оккупированных территорий Азербайджана.

Совершенно очевидно, что все это можно называть и негласной поддержкой Армении. Ведь, если бы та же Германия инициировала и ввела, хотя бы в одностороннем порядке, санкции против РА за неуважение к территориальной целостности Азербайджана, о которой сейчас вспомнила фрау Меркель, то позиция официального Еревана сильно бы изменились. Но ничего подобного сделано не было. И видя это в Ереване чувствовали вседозволенность.

В итоге, в 2019 году во время одного из своих провокационных визитов в Нагорный Карабах премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: "Нагорный Карабах - это Армения. И точка!". Это и было тем самым заявлением, которое окончательно доказало бессмысленность мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Но, Ангела Меркель, равно как и иные руководители Германии, сделали вид, что не услышали этого провокационного заявления.

Они промолчали и тогда, когда министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с армянской общиной в Нью-Йорке объявил стратегию "Новая война за новые территории". Хотя более наглого заявления со стороны представителя официального Еревана и придумать было сложно. Молчание мирового сообщества, и конкретно ФРГ, в случаях возмутительных и провокационных действий и заявлений армянской стороны, являются тем, что сделало неотвратимой новую войну в Карабахе.

Она была освободительной. И именно поэтому наша армия, в рядах которой было немало солдат и офицеров из числа беженцев и вынужденных переселенцев, с такой доблестью и решимостью, с такой отвагой и героизмом освобождали родные земли от армянских оккупантов. Потребовалось 44 дня для того, чтобы была одержана поистине историческая победа, которую ныне обсуждает весь мир.

Армяне оставили после себя руины, они разрушили объекты культуры, дома-музеи, мечети практически на каждой пяди оккупированной территории нашей страны. Они осквернили мечети, кладбища, они использовали могильные плиты в качестве ступеней. Они превратили ранее цветущий Агдам в "Кавказскую Хиросиму". Послы самых разных стран мира, включая посла Франции, которая традиционно благоволит РА, посетили Агдам и пришли в ужас от увиденного. Такой же ужас обуял и представителей ИСЕСКО, когда они совершили визит на освобожденные из под оккупации азербайджанские территории.

Все это мог бы своими глазами увидеть и посол Германии в Азербайджане. Но он, демонстративно нарушая неписанный дипломатический этикет, отказался посетить вместе с другими послами освобожденные районы. Увы, на этом, мягко говоря, недружественные шаги со стороны Германии, не закончились.

Государственный министр иностранных дел Германии по делам Европы, специальный представитель федерального правительства при председательстве Германии в Комитете министров Михаэль Рот в совершенно неприемлемой манере ответил на вопрос депутата парламента Азербайджана Рафаэля Гусейнова о случаях гибели на заминированных территориях и необходимости передачи карт минных полей.

Вопрос нашим депутатом был поднят правильный. Потому, что на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях продолжают гибнуть, получать увечья как граждане нашей страны, так и российские миротворцы. Карта минных полей находится в руках армянской стороны, которая продолжает политику террора даже по окончании 44 дневной войны. Но снова, вместо осуждения Армении, мы видим нападки на Азербайджан.

Рот заявил, что немецкая сторона призывает Азербайджан "вернуть армянских военнопленных". Мол, "ноябрьское соглашение 2020 г. о прекращении огня включает в себя обязательство сторон защищать права человека, эта часть соглашения будет находиться под особым вниманием немецкой стороны". Он нагло лжет. Причем, делает это осознанно и запрограммировано, игнорируя вопрос азербайджанского депутата и неся откровенную ахинею.

Официальный Баку неоднократно заявлял, что передал Армении всех военнопленных, тела погибших. Замечу, что после войны, армянской стороне передано более 1300 тел солдат и более 100 военнопленных. Но всего этого "не видит" Государственный министр иностранных дел Германии по делам Европы. Он упорно называет "военнопленными" тех, кто в реальности является диверсантами. Хотя тут ведь все более, чем очевидно.

В 20 числах ноября, то есть уже после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое подписал премьер-министр РА Никол Пашинян, армянские диверсанты из Ширакской области Армении численностью в более чем 60 человек пробрались на территории, подконтрольные азербайджанской армии. Они виновны в убийстве 4 азербайджанских военнослужащих и одного гражданского лица. В любой стране мира их назвали бы также, как в Азербайджане - диверсантами. В любой стране мира, в том числе и в Германии, их судили бы.

Но Рот пытается доказать недоказуемое. Он банально и цинично лжет, не отвечая на конкретный вопрос по поводу нежелания Армении вернуть карты минных полей, попутно выдавая армянских диверсантов за "военнопленных". В этой связи вынужден напомнить ему о сравнительно недавнем позорном прошлом гитлеровской Германии, которая погрузила всю Европу в ад самой кровавой в истории человечества войны с десятками миллионов погибших. Одно это лишает современную Германию морального права кого-то и в чем-то обвинять. Плюс, также напомню, германские военнопленные, даже не диверсанты, а именно военнопленные, потом использовались в качестве рабочей силы в СССР. В том числе и в Баку. И ни у кого в мире, да и в самой ФРГ, не было возражений на сей счет. Потому, что это была расплата за войну, которую развязала Германия.

Армения также развязала войну, они почти три десятка лет держала наши земли под оккупацией, ее лидеры делали провокационные заявления. Армения в итоге проиграла войну, капитулировала. Но мы вернули им их военнопленных. А вот диверсантов никто РА возвращать не будет. Они получат сполна. Сколько бы циничных, лживых и возмутительных обвинений не звучало со стороны тех, кто пальцем о палец не ударил для осуждения Армении за все ее преступления против Азербайджана.

Акпер Гасанов