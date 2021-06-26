Несбывшиеся надежды Армении

Прошедшие внеочередные парламентские выборы в Армении оказались полным крушением надежд армянской оппозиции на смену власти.

Победа партии Н. Пашиняна "Гражданский договор" и сокрушительное поражение оппозиции показало, что армянский избиратель устал от потрясений и потерь и стремится к спокойной мирной жизни, пытаясь вырваться из нищеты.

Предвыборные обещания оппозиции "золотых" гор, не вызвали особой симпатии у электората, а наоборот, вселили тревогу и беспокойство за будущее страны, которая и так находится у края пропасти.

То, что Н. Пашинян и его партия одержали победу и получили большинство в парламенте показало, что несмотря на потерю популярности, многие армянские избиратели предпочли относительно спокойное будущее.

Также немаловажным фактором является то, что основными оппонентами Никола Воваевича оказались лидеры так называемого "карабахского клана", бывшие президенты и боевики Р. Кочарян и С. Саргсян, которые не только известны своей коварностью и мстительностью, но и способностью пролить реки крови во имя своих интересов и увеличения капиталов.

Так что, рядовой армянский избиратель голосовал не за Н. Пашиняна, а против уже набивших оскомину мелких "карабахских паханов" Робика и Сержика, которые давно из закадычных друзей стали непримиримыми врагами, готовыми перегрызть друг другу глотку.

Интересно, что многие армянские политики в ходе предвыборной кампании, постоянно использовали лозунги единства Армении, диаспоры и некоего "арцаха", как основу будущего развития страны.

Безусловно, что армянская диаспора на Западе, которая как правило, придерживается антироссийской ориентации, с тревогой следила за развитием событий в Армении.

Армянская диаспора на Западе с большой симпатией относится к лидеру "бархатной" революции Н. Пашиняну, нежели к бывшим боевикам Р. Кочаряну и С. Саргсяну, которые всегда подчеркивали свою ориентацию на расширение связей и полную интеграцию с ОДКБ и ЕАЭС.

Н. Пашинян, особенно в последнее время, публично клялся и подчёркивал своё стремление всесторонне развивать и укреплять связи с Россией. При этом, непосредственно перед выборами, нанёс блиц визиты в Париж и в Брюссель, где также говорил о своей проевропейской ориентации и желании укреплять партнёрство и сотрудничество с Европейским Союзом.

Естественно, такая позиция Н. Пашиняна, который желает удержать в одной руке два арбуза, пытаясь заручиться военной поддержкой со стороны ОДКБ, а клянчить деньги на Западе, не могла вызвать доверия у представителей влиятельной армянской диаспоры в России.

Традиционно, армянская диаспора в России всегда поддерживала агрессивный "карабахский клан" и его лидеров, делала все для защиты интересов Армении, пытаясь сохранить оккупацию азербайджанских территорий. Оказывала незаконную военную помощь в хоже войны, намеренно стремясь торпедировать развитие азербайджано-российских отношений.

Пользуясь тем, что в первые годы независимости в Азербайджане шла борьба за власть и был внутриполитический хаос, не без поддержки со стороны бывших советских войск в Закавказье, Армения одержала тактическую победу в Первой Карабахской Войне, оккупировав 20% азербайджанской территории.

Однако после прихода к власти в Азербайджане Президента Гейдара Алиева, ситуация в азербайджано-российских отношениях начала меняться и вышла на совершенно другой уровень, поднявшись до стратегического партнёрства, особенно начиная с 2000 года.

При президентстве С. Саргсяна начался отход от традиционной ориентации только на Россию, который подписал соглашение о партнёрстве между Арменией и Европейским Союзом.

После прихода к власти Н. Пашиняна в 2018 году, продолжилась политика заигрывания с Западом. В особенности то, что многие члены его команды были "птенцами гнезда Сороса", не могло не встревожить представителей армянской диаспоры России.

Окончательно отношения российской армянской диаспоры к нынешним армянским властям и к Н. Пашиняну лично, испортились в ходе Второй Карабахской войны и после подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, которое явилось фактически капитуляций Армении.

Видные деятели армянской диаспоры напрямую обвиняли Н. Пашиняна в предательстве и измене, а подконтрольные им российские средства массовой информации развернули открытую пропагандистскую войну, называя причиной поражения- отказ от традиционной ориентации армянских властей только на Россию и заигрывание с Западом.

Попытки смещения Н. Пашиняна путём организации массовых митингов и протестов после войны, не увенчались успехом, так как традиционные методы "карабахского клана" на этот раз не сработали ввиду того, что армянский народ устал от потрясений и войн.

Назначенные внеочередные парламентские выборы, которые могли бы сменить власть мирным путём, оказались вчистую проигранными оппозицией.

С первых дней предвыборной компании, лидеры армянской диаспоры в России открыто встали на сторону Р. Кочаряна и других оппозиционеров, пользуясь тем, что в России проживает несколько миллионов выходцев из Армении, которые дома имеют многочисленных родственников, являющимися избирателями.

Организовав множество интервью и выступлений Р. Кочаряна на влиятельных российских каналах, надеялись завоевать голоса избирателей. Параллельно с этим, такие руководители российских масс медиа, как А. Габрелянов и М. Симоньян, через подконтрольные им каналы, открыто развернули агиткомпанию против Н. Пашиняна, дезинформировав армянских избирателей ложными опросами и фальшивыми экзитполами, результаты которых отдавали победу Р. Кочаряну и его блоку.

Кстати, именно бездарная внутренняя и внешняя политика, фактически изолировавшая страну и поставившая Армению в состояние блокады, из-за попытки присвоения и территориальных претензий к соседним странам, которую проводили представители "карабахского клана" Р. Кочарян и С. Саргсян и привели к тому, что население Армении катастрофически уменьшилось за счёт миграции зарубеж, в основном в Россию.

Обещания скорого реванша со стороны Р. Кочаряна, который выступал порой с фантастическими призывами, обещая возродить военную мощь и вернуть утраченные азербайджанские территории, выглядели порой довольно комично.

Одним из предвыборных обещаний Р. Кочаряна было закрыть в Армении все ненавистные им организации, финансируемые Фондом Сороса, пытаясь этим шагом завоевать симпатии российской элиты.

Р. Кочарян, в его стремлениях взять власть, а потом расквитаться с обидчиками, превратил некоторых представителей диаспоры практически в его подельников.

Ведь всем хорошо известна та роль, которую еще в советское время сыграли некоторые известные высокопоставленные армяне, проживающие в Москве, в лице А. Аганбекяна, С. Ситаряна и других, в разжигании Карабахского конфликта и в развале СССР.

Ведь как во время Первой и Второй Карабахских войн, лидеры армянской диаспоры играли неприглядную роль, поддерживая сепаратистов и выступая против мирного решения конфликта, оставаясь на позиции туркофобии и антиазербайджанизма, подливая масло в огонь.

Не секрет, что богатые представители диаспоры не только скидывались на покупку оружия и боеприпасов, снабжая ими незаконные воинские формирования и армянскую армию в обход российских законов, но и вербовали наемников, а также пытались спровоцировать межнациональные столкновения между проживающими в России армянами и азербайджанцами.

Недаром лидер союза армян России и российский бриллиантовый миллиардер со связями А. Абрамян вдруг решил вернуться в Армению, чтобы принять участие в выборах, создав лилипутскую партию под названием "Наш Дом-Армения", на время забыв про свое российское гражданство, самозванно объявив себя единственным представителем и защитником интересов России. Правда сел при этом в лужу, не набрав и нескольких процентов голосов на выборах.

Все "видные" российские армяне ополчились на "бедного" Пашика, который стал у них просто бельмом на глазах.

Главными обвинениями в адрес Никол Воваевича оказались поражение в войне и капитуляция, а также то, что согласно подписанным трёхсторонним Заявлениям, Армения обязалась открыть Зангезурский коридор, который станет новым транспортным путём из Азии в Европу и послужит экономическому благополучию всех стран, по которому будет проходить в том числе и Армении.

Забыв про своё российское подданство, некоторые лидеры диаспоры горячо выступают против достижения мирного соглашения и подписанных Заявлений, не обращая внимание на то, что посредником в этом выступает Россия и лично Президент В. Путин, который буквально спас Армению от полного разгрома.

Именно российское посредничество и размещённые миротворцы в настоящее время являются гарантом режима прекращения огня.

То, что прошедшие выборы в Армении закончились полным поражением открыто реваншистских сил говорит о том, что есть надежда на окончательное урегулирование, в рамках территориальной целостности Азербайджана и Армении.

Проигрыш на выборах "ура" патриотов, включая А. Абрамяна- это сигнал всем, что историю повернуть вспять невозможно. Недаром, после поражения антипашиняновских сил, часть представителей диаспоры сразу же замолчала, отказавшись от дальнейшего бесперспективного продолжения пропагандисткой компании, видимо получив определенные сигналы от российских властей, недовольных проводимой ими дестабилизационный и провокационной пиар компании.

Действия провокаторов открыто вступают в конфликт с интересами России, которой нужен мир и стабильность в регионе.

Поэтому один из самых богатых армян России, владелец группы компании "Ташир" миллиардер С. Карапетян, сразу побежал на встречу с победившим Н. Пашиняном, обещая значительные инвестиции в умирающую армянскую экономику, в пику своему конкуренту и бывшему партнеру А. Абрамяну, который в своё время кинул его на доходной московской недвижимости.

Замолчали и давние недруги Никол Воваевича из команды известного "арменоведа" В. Соловьева: Багдасаров, Кургинян, Затулин и другие, которые ещё недавно изливали на Пашиняна потоки грязи и потирали руки в предвкушении скорой победы.

Наверняка у некоторых представителей армянской диаспоры ещё теплится маленькая надежда на то, что Н. Пашиняна удасться смести силой, но это уже ничего не поменяет в политическом раскладе.

Кто бы не был у власти в Армении, у нее есть только две альтернативы: мирное соглашение или очередная "терапия" с железным азербайджанским кулаком. Любая попытка сместить нынешние власти Армении силой, может привести к кровавому противостоянию и даже к гражданской войне.

Мирные предложения Президента Ильхама Алиева, направленные на скорейшую интеграцию в азербайджанское общество армянского населения Карабахского региона, делимитацию азербайджано- армянской границы, подписание мирного договора и открытию транспортных коммуникаций-единственный путь к достижению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа!

Пярвин Мирзазаде