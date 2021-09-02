Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на территориях Азербайджана будут решительно пресечены

"Мы решительно осуждаем заявления премьер-министра Армении и Министерства иностранных дел этой страны, сделанные 2 сентября 2021 года, которые служат поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Было отмечено, что подобное поведение страны, которая не отказывается от необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводов из плачевного положения, в которое она попала из-за проводимой ею агрессивной политики, является лишь результатом больного воображения: "Армянские официальные лица могут сколько угодно пытаться искажать исторические факты и право, но это не изменит истину. Карабах - историческая территория Азербайджана, неотъемлемая часть его международно признанных территорий.

Армения еще с конца 1980-х годов открыто предъявляла претензии на Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджана и поддерживала агрессивный сепаратизм. Как известно, что отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана в одностороннем порядке противоречило советскому законодательству, которое еще тогда было утверждено на высшем конституционном уровне.

Ссылавшиеся на право на самоопределение, армянские официальные лица не говорят о том, что "референдум о независимости", проведенный сепаратистами в Карабахе 10 декабря 1991 года без согласия Азербайджана, составной частью которого автономная область являлась с юридической точки зрения, а также без участия азербайджанского населения этого региона.

Армянские официальные лица умалчивают и по тому факту, что Карабахский регион Азербайджана почти 30 лет находился под военной оккупацией вооруженных сил Армении, были нарушены фундаментальные права одного миллиона азербайджанцев.

Эти и другие факты, необоснованная и деструктивная позиция Армении, решения международных организаций мы неоднократно озвучивали в своих официальных заявлениях на протяжении многих лет. На протяжении десятилетий мы проявляли стратегическое терпение, чтобы разрешить конфликт путем переговоров. В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся в ответ на очередную военную провокацию Армении, не отказавшейся от политики агрессии, мы восстановили международное правосудие и территориальную целостность Азербайджана. Отныне любые претензии к азербайджанским территориям и попытки разжечь агрессивные сепаратистские стремления на наших территориях будут решительно пресекаться, на них будет дан необходимый ответ.

На фоне новых реалий, сложившихся в регионе, деструктивное поведение Армении не только не имеет перспектив, но подталкивает Армению к страданиям".