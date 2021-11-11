Вашингтон и его команда: "саммит демократий" без демократии

Кто помнит, в фильме "Белое солнце пустыни" есть момент, когда понявшая по-своему товарища Сухова юная Гюльчатай вбегает в гарем и сообщает: "Господин назначил меня любимой женой!". Примерно те же мотивы и эмоции звучат в последние дни в новостях армянских СМИ, с торжеством сообщающих, что Армения приглашена лично Джо Байденом на так называемый "саммит демократий", а Турция и Азербайджан - нет.

О ужас... Как жить после этого? Остается посыпать голову пеплом и удалиться в пустыню... Впрочем, нас и тогда не пригласят на это странно называющееся мероприятие, потому что нам никогда не сравняться даже с такими приглашенными на саммит "демократиями", как Нигерия, Конго, Ирак или Армения.

И слава богу.

А теперь серьезно.

9-10 декабря президент США Джо Байден задумал подкрепить присвоенный Штатами самим себе статус оплота демократии. С этой целью большинство стран-членов ООН - более 100 - получили приглашение принять участие в этой видеовстрече с непонятной повесткой. Просмотрев список приглашенных, приходишь к выводу, что отбор произведен по четко просвечивающему признаку - в нем нет тех стран, с которыми у Америки плохие отношения, тех, кого она боится, и тех, кто не пляшут под ее дудку. К первым можно отнести Россию, ко вторым Китай, а Турция и Азербайджан прекрасно вписываются в третий подвид. Кстати, нет в списке и такой страны Евросоюза, как Венгрия. Она то чем провинилась? Может быть, своими симпатиями к тюркскому миру, тесными связями с Азербайджаном и Турцией? Тем, что два года назад в Будапеште открылось представительство Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет)? Если так, то да, конечно, с точки зрения так называемой западной демократии, склонной к армянофилии, это серьезный проступок.

А как в списке оказалась Армения, думается, понятно всем. Разыгранный в апреле 2018 года спектакль под названием "революция" стал визитной карточной ереванского режима. Сегодня разыгрывается второй, антироссийский акт этого спектакля, и не удивимся, если Пашиняна на саммите встретят овацией. Ему есть, чем поделиться с коллегами по демократии. Например, очень демократическими методами идеологической борьбы вроде укладывания на асфальт и размазывания по стенке, прочими уникальными способами устранения политических противников. Забавно, что Армения всегда причислялась к более демократичным странам, чем мы, - даже после расстрела демонстрации в 2008 году. Во время жестокого разгона "энергомайдана" в Ереване в 2015 году, когда полиция калечила, травила и ослепляла протестующих, европейцы отказывались выражать мнение к происходящему, утверждая, что это внутреннее дело Армении и они не могут в него вмешиваться. Поразительное двуличие, если вспомнить, какие оргии устраивались международными правозащитниками и демократиями вокруг уличенного в рэкете и осужденного за это журналиста или отправленного под суд за религиозный экстремизм деятеля в Азербайджане.

Хотя представитель администрации Байдена и заявил журналистам, что список участников "не следует интерпретировать как заявления, что, дескать, вы являетесь демократией, а вы - нет", тем не менее, налицо попытка разделить страны мира на своих и чужих, и это не самый правильный подход.

Инициатива Байдена вернуть дело продвижения прав и свобод во всем мире в приоритеты внешней политики США вызвала восторг всевозможных организаций, зарабатывающих на жизнь на правах человека. В Белом доме же утверждают, что саммит положит начало глобальной кооперации между демократическими государствами, что "задача нашего времени - продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые серьезные проблемы, стоящие перед миром в целом". Более того, на саммите планируются какие-то договоренности, выполнение которых будет проверяться через год на следующей встрече. Однако приглашения на второй саммит получат только те, кто сделал в срок "домашнее задание".

Чему собирается обучать участников саммита Вашингтон, если у самого дома не все в порядке. Прежде чем поучать других, неплохо бы разобраться с тем, что происходит в собственной стране. По мнению аналитиков, в США уже который год углубляется кризис демократии. Два импичмента избранного экс-президента Трампа, его блокировка в Twitter, разборки и обвинения из-за результатов президентских выборов, странное почтовое голосование, массовые беспорядки и погромы, увольнения по причине отказа от вакцинации. И так далее.

Как считают те же аналитики, на самом деле целью саммита является формирование сплоченного проамериканского политического блока. Вашингтону, начавшему терять бразды правления, необходима новая площадка, куда можно под американское крылышко снова начать собирать союзников. "Права человека" всегда использовались в качестве инструмента давления на не желающие вставать в очередь к чьей-то кормушке страны. И подобный саммит может стать удобным способом координировать эти усилия. Звучит все это более реалистично, чем вышеприведенная бессмысленная демагогическая белиберда организаторов саммита. Если речь идет о некой глобальной кооперации в интересах мировой демократии, то совершенно неясно, что делают в списке участников крошечные страны, не играющие никакой роли даже в региональной политике, как попали туда государства, регулярно сотрясаемые госпереворотами (чести называть переворот революцией удостоена только Армения). Кроме того, решать что-то в современном мире, игнорируя такие державы, как Китай, Россия и Турция, очень несерьезно и недальновидно.

Как выразился по этому поводу глава МИД России Сергей Лавров, "Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения".

И кто, собственно, определяет степени демократичности той или иной страны? На основе каких критериев? Если вспомнить "историю любви" между Азербайджаном и разнообразными правозащитными организациями, то можно прийти к выводу, что отсутствие демократии отождествляется у них с отсутствием инструмента давления в виде возможности дестабилизировать страну в нужный кому-то на другом континенте момент. Демократичными объявляются страны, которыми можно управлять посредством управляемого хаоса, беспорядков, тех же "цветных революций". Если же это не удается, страна объявляется авторитарной. Мы помним, сколько раз в прежние годы предпринимались попытки дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Азербайджане, и сколько нашей стране создавалось проблем из-за того, что эти попытки не удавались.

В последнее время тема вроде была закрыта, но, как видим, Вашингтон собирается возродить старую практику, которая не принесла счастья ни одному государству, зато принесла территориальные потери, войны, конфликты и вражду многим.

Если рассматривать вопрос с этой точки зрения, то Азербайджану и Турции, которая тоже не прогибается под чужие интересы, на таком саммите действительно делать абсолютно нечего.

Лейла Таривердиева