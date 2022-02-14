Показное "миролюбие" или стремление Армении выиграть время

Автор: Пярвин Мирзазаде

В то время, как Азербайджан осуществляет реальные шаги по налаживанию жизни на освобождённых территориях в целях скорейшего возвращения беженцев и открытия транспортных коридоров, армянская сторона продолжает делать все чтобы затормозить этот процесс и отстрочить достижение мирного соглашения.

Последние заявления премьер-министра Никола Пашиняна, министра иностранных дел Арарата Мирзояна, секретаря совета безопасности Армена Григоряна и других представителей военно- политического руководства Армении показывают, что выступая с мнимыми призывами к миролюбию и объявляя себя сторонниками мирного соглашения, они просто пытаются этим скрыть свои истинные намерения, которые направлены на очередную попытку заморозить ситуацию по принципу "ни мира ни войны". Главное-не допустить открытия транспортных коммуникаций, не подписывать мирное соглашение и спасти остатки сепаратистов на территории, которую временно контролируют миротворцы.

Последние, так называемые "мирные предложения" руководителей Армении, которые выдвигаются ими как бы в ответ на инициативы Президента Ильхама Алиева показывают, что все что ими предлагается якобы в целях того, чтобы разрядить ситуацию на границе и начать мирный процесс ничто иное, как попытка имитации мирного процесса, в целях обмануть международное сообщество.

Не смотря на то, что Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал армянскую сторону начать совместную работу над мирным соглашением, которое бы нормализовало отношения между странами и юридически закрепило бы отказ от территориальных претензий к друг другу и подтвердило бы территориальную целостность Азербайджана и Армении, ереванские политики продолжают утверждать, что вступив в 1991 году в СНГ уже признали территориальную целостность. В то же время они отказываются признавать Карабахский регион частью азербайджанской территории, что однозначно неприемлемо для Азербайджана.

Таким образом, армянская сторона специально выдвигает заведомо неприемлемые предложения по достижению мирного соглашения, чтобы потом взвалить ответственность за провал на Азербайджан.

Как известно, после трёхсторонней встречи в Сочи и переговоров в Брюсселе в ноябре 2021 года, обе стороны приняли предложения России и ЕС о посредничестве переговоров по демаркации и делимитации границы, тут же армянская сторона выдвигает в качестве предусловия этому процессу предложение по "зеркальному" отводу войск от линии соприкосновения вдоль пока ещё окончательно не определённой границы.

Естественно, данное предложение ереванских властей было отвергнуто официальным Баку, для которого это выдвинутое предусловие оказалось полностью неприемлемым и противоречило достигнутым договорённостям, предусматривающим начало делимитации и демаркации без всяческих предварительных условий. Кроме того, как известно, большая часть азербайджано-армянской границы проходит по ранее освобождённым территориям, которые были оккупированы Арменией почти более 28 лет, где полностью отсутствует соответствующая пограничная инфраструктура, что делает невозможным размещение там в настоящее время подразделений только пограничных войск, а также при "зеркальном" отводе армянская сторона может воспользоваться этим и занять азербайджанские территории, которые они считают своими, апеллируя к неким картам 20 ых годов.

Во время начала конфликта и Первой Карабахской Войны у Азербайджана уже был горький опыт, когда армянская сторона использовала в своих целях предложения вначале союзных властей, а затем международных посредников, которые предусматривали отвод вооруженных формирований от линии соприкосновения в целях достижения прекращения огня. Как только малочисленные отряды Азербайджанской милиции и добровольцев прекращали огонь и отходили назад, хорошо вооруженные отряды армянских боевиков, вооруженные и обученные террористами АСАЛА из Ливана, продвигались вперёд и захватывали территории. Именно тогда, еще в 1992 году им удалось захватить ряд сел Зангеланского района и территории в Губадлинском районе, по которым затем были проложены известные автомобильные дороги, перешедшие сегодня под контроль Азербайджана.

Как незадолго до своей отставки и позорного бегства признал четвёртый президент Армении Армен Саргсян, вначале конфликта в 90 ых годах армянской стороне, в отличии от Азербайджана, удалось создать и сформировать достаточно боеспособную армию, которая стала одной из причин успехов в Первой Карабахской Войне.

Достигнутые в ходе последней онлайн встречи лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС договорённости об отправке в регион миссии ЮНЕСКО по оценке состояния памятников культурного наследия, армянская сторона также пытается исказить, чтобы добиться для себя благоприятного отчета.

Согласно договорённостей, оценочная миссия ЮНЕСКО должна посетить как Азербайджан, так и Армению, где ознакомившись на местах с памятниками культурного наследия, дать заключение об их состоянии. Армянская сторона, которая давно подняла вселенский шум о "разрушенных" азербайджанцами неких армянских культурных памятников на освобождённых азербайджанских территориях вначале требовала, чтобы миссия ограничивалась посещением только части Карабахского региона, где живут или куда ранее были переселены армяне. Однако в результате твёрдой позиции Президента Ильхама Алиева удалось добиться того, чтобы эксперты ЮНЕСКО не только посетили бы освобождённые азербайджанские территории, на которых было практически все разрушено и стерто с лица земли (ранее во время оккупации представители ЮНЕСКО отказывались посещать эти территории мотивируя это тем, что организация не занимается политикой), но и территорию Армении, на которой ранее проживали азербайджанцы, где также были уничтожены все следы их пребывания.

Армянская сторона попыталась представить принятие этого решения как "победу" армянской дипломатии, но эта победа, как всегда, оказалась пирровой, так как любой международный эксперт при объективном рассмотрении посетив стертые с лица земли азербайджанские города и села может увидеть, что оккупанты применяли тактику выжженной земли, после которой там практически ничего не осталось.

Что же касается неких армянских культурных памятников, якобы уничтоженных на освобождённых азербайджанских территориях , то речь идёт о памятниках лидерам армянских вооруженных формирований, отличившихся в ходе Первой Карабахской Войны, а также об объектах религиозного культа, построенных на военных базах и объектах армянской армии специально для военнослужащих.

Так что согласно международным конвенциям, эти так называемые памятники не могут относиться к объектам культурного наследия. Вот почему все претензии, предъявляемые армянской стороной, полностью не состоятельны. Наоборот, после освобождения ряда населённых пунктов Карабахского региона, азербайджанские власти взяли под охрану и начали реставрацию ряда объектов, которые можно отнести к этой категории.

В отличии от Азербайджана, на территории Армении уже давно ещё в конце 80 ых годов 20 века, практически уничтожены все культурные азербайджанские памятники, а единственная оставшаяся мечеть в Ереване выдаётся за памятник персидской культуры. Хотя многие побывавшие в Баку могут увидеть в центре города отреставрированную и сохранённую армянскую церковь, охраняемую государством.

Последние действия армянской стороны, которая пытается делать хорошую мину при плохой игре имеет главную цель- по возможности выиграть время и добиться односторонних уступок, пока ей удастся восстановить утраченную военную мощь для возможного реванша.

До сих пор армянская сторона не предприняла никаких конкретных шагов в направлении открытия транспортных коридоров, в том числе и Зангезурского. В то время, как Азербайджан полным ходом ведёт строительство железной и автомобильной дорог по направлению к границе, армянская сторона дальше разговоров и рассуждений ничего пока конкретно не сделала.

Заявления премьер-министра Н. Пашиняна о том, что армянская сторона в обязательном порядке установит таможенный, пограничный и фитосанитарный контроль в будущем после открытия движения по Зангезурскому коридору, безусловно приведёт к установлению аналогичного контроля в Лачинском коридоре со стороны Азербайджана, несмотря ни на какие возражения Армении.

Азербайджан не брал на себя никаких обязательств по данному вопросу, как пытается представить это армянская сторона. Что же касается продолжающихся игр армянской дипломатии в отношении будущего армянского населения Карабахского региона, то всем заинтересованным сторонам давно нужно понять, что никакого независимого или автономного статуса для него, как пытаются представить некоторые армянские политики, выторговать не удастся.

Позиция Азербайджана определена Президентом Ильхамом Алиевым, который четко и конкретно высказался о том, что будущее армянского населения-это интеграция в азербайджанское общество, со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. Попытки вновь реанимировать устаревшие, не отвечающие реалиям предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ-это просто блеф армянской дипломатии, которая старается обмануть собственный народ нереальными утопическими обещаниями.

Армянская сторона прекрасно осведомлена о том, что вопрос статуса похоронен раз и навсегда, причём вина за это лежит полностью на ней, после того как были отвергнуты азербайджанские предложения по мирному решению конфликта, которые предусматривали статус автономии для армянского населения Карабахского региона в случае прекращения оккупации и вывода армянских войск с территории Азербайджана.

Но ереванские политики сами выбрали политику конфронтации и возобновления вооруженных действий, когда открыто провозгласили путь на присвоение оккупированных территорий, о чем публично заявляли во всех своих интервью и выступлениях.

И в настоящее время армянская сторона полностью не отказалась от своей враждебной политики по отношению к Азербайджану. Армения продолжает выделение денежных средств из своего бюджета на поддержку остатков сепаратистов, отказываясь признавать Карабахский регион частью Азербайджана, что не способствует установлению диалога и началу примирения.

Вынужденно пойдя на ряд шагов гуманитарного характера, предоставив карты минных полей на бывших оккупированных территориях или информацию о пропавших в ходе Первой Карабахской Войны азербайджанцах, армянская сторона старается преподнести эти действия как знак "доброй воли", хотя делает это по принуждению.

Также вызывает удивление то, что армянские официальные лица и средства массовой информации устраивают целые шоу, обвиняя азербайджанские власти в "издевательствах" над пленными, которые были переданы Армении при посредничестве ЕС, хотя видеокадры и заявления освобождённых свидетельствуют об обратном. В плену к ним относились хорошо, а внешний вид этих лиц напоминал больше отдыхавших в санатории, чем пребывавших в тюрьме.

Пока военно-политическое руководство Армении продолжает свою политику отсрочек и проволочек, надеясь набравшись силёнок ещё раз повторить прошлое, Азербайджан осуществляет грандиозные работы по восстановлению освобождённых территорий, создавая реальные условия для возвращения почти 1 миллиона беженцев.

Президент Ильхам Алиев посещая освобожденные территории, сделал вопрос восстановления населенных пунктов и возвращения беженцев одним из главных вопросов своей внутренней политики, которая пользуется всенародной поддержкой. Выдвинутая Президентом Ильхамом Алиевым инициатива открытия новых региональных транспортных коридоров уже конкретно воплощается в жизнь.

У Азербайджана есть планы по превращению в будущем Зангезурский коридор не только в крупный наземный логистический коридор, но и его использование в качестве международного воздушного коридора и трассы для экспортных поставок электроэнергии.

Показное армянское "миролюбие", которое ничем кроме пустых слов и провокационных предложений не подкреплено, не выдерживает перед целенаправленной миролюбивой внешней и внутренней политики Президента Ильхама Алиева, который стремится превратить регион Южного Кавказа в зону мира и стабильности.