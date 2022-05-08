Лицемерие Запада: как “Байрактар” превратился из "дрона-убийцы" в "оружие надежды"

Турция начала поставлять Украине беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 совсем недавно, в 2018 году. TB2 показали свою эффективность в Ливии, Сирии и Карабахе. Примечательно, что во время Второй карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 г.) Bayraktar TB2 преподносили в качестве "дрона-убийцы".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest.

"Турецкие беспилотники стали объектом критики на Западе. Ообенно во время и после Второй карабахской войны 2020 года Анкара подверглась резкой критике за использование и продажу дронов и вызвала осуждение со стороны международных правозащитных организаций. Несколько фирм, поставляющих запчасти для Bayraktar, прекратили сотрудничество: канадская компания Bombardier Recreational Products прекратила поставки авиадвигателей в Турцию в октябре 2020 года, экспорт оптики и датчиков канадской компании WESCAM был ограничен Министерством иностранных дел Канады примерно в то же время", - говорится в публикации.

В статье напоминается, что успешная эксплуатация беспилотников Bayraktar также обеспокоила десятки американских законодателей, которые призвали Госдепартамент приостановить действие лицензий на экспорт американских беспилотных технологий в Турцию до официального расследования дестабилизирующей роли турецких беспилотников во многих частях мира.

"Потенциал этих беспилотников для "дальнейшей дестабилизации горячих точек на Кавказе, в Южной Азии, Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке слишком велик, чтобы его игнорировать", - заявили 27 членов Палаты представителей США в письме госсекретарю США Энтони Блинкену в августе 2021 г.

Тем не менее, применение "Байрактаров" в Украине, похоже, изменило риторику и действия Запада в отношении беспилотников турецкого производства.

"В начале марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна предоставит Украине новую военную и гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов долларов. Часть этих денег должна была быть использована для покупки камер наблюдения Wescam для украинских беспилотников Bayraktar TB2, которые ранее были запрещены тем же правительством для турецкой компании.

Это лицемерие может быть блестяще проиллюстрировано освещением в западных СМИ: немецкий таблоид Bild, который в 2020 году называл TB2 "дронами-убийцами", два года спустя изменил свою риторику, называя те же беспилотники "оружием надежды" в ходе боевых действий в Украине", - пишет The National Interest.

Издание приводит в пример статью в Financial Times, где турецкая поддержка Азербайджана против Армении во Второй карабахской войне в 2020 году также была расценена как "опасность для НАТО". "Хотя официально Анкара поддерживала своего партнера, который, как и Украина, боролся за свою территориальную целостность", - подчёркивает The National Interest.