Ереван готов на все, лишь бы затянуть выполнение договоренностей

Пашинян готов на все, лишь бы реализация всех договоренностей, включая заявление от 10 ноября 2020 года, затянулась на как можно более долгий срок.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

Комментируя происходящее в последние недели в Ереване, наш собеседник отметил, что в Армении происходит то же, что и всегда в последние годы, ничего нового. Народ недоволен Пашиняном, но отстранить его от власти пока что не в силах. По словам Трофимчука, сам Пашинян в свое время, для переворота в 2018 году, сумел привлечь намного более значительную массу протестующих, включая и применение диверсионных методов.

"Сегодня оппозиционеры опасаются идти на аналогичные действия, хотя легитимность их варчапета изначально и по определению находится под вопросом. Видимо, стеснительные очень. Оппозиция недовольна действиями Пашиняна, который, по ее мнению, готов "сдать", или уже "сдал" Карабах Азербайджану. Но оппозиция так и должна себя вести, подозревая действующие власти в самых тяжких грехах. Сам же Пашинян, на мой взгляд, стремится выдерживать только один баланс: говорить всем подряд, и Баку, и Москве, и Анкаре, и Брюсселю, что он на все согласен, вплоть до нарезания новых границ по каким угодно картам, схемам и атласам. Но только чтобы на деле затяжка со всеми договоренностями, включая ноябрь 2020 года, шла как можно дольше", - считает наш собеседник.

По словам российского политолога, относительная слабость и малочисленность оппозиции в сочетании с якобы готовностью Пашиняна реализовать все соглашения и создает тот самый баланс, нужную смесь для того, чтобы он оставался у власти. Мутный политический баланс вокруг Пашиняна, эта нездоровая смесь дополняется еще и тем, что активность Запада в карабахском вопросе пока не выходит за рамки открытого недовольства со стороны Москвы. Москва поэтому пока что наблюдает за действиями Брюсселя, не предпринимая никаких особых действий.

"Пашиняну мешает и тот факт, что Баку имеет прекрасные отношения с Москвой. Азербайджанское общество прекрасно относится, например, к общей памяти по поводу Великой Отечественной войны, включая отношение к Дню победы 9 Мая. Не говоря уже о том, что и Турция проводит в эти дни официальные памятные мероприятии с участием мэров наиболее крупных турецких городов. Действия Азербайджана безукоризненны, включая и вопрос отношения к русскому языку, и, что самое главное, делается это от души, не по распоряжению чиновников или в силу политической конъюнктуры.

Все это вместе создает такую атмосферу вокруг Карабаха, которая не позволяет руководству Армении изменить ход процесса, направленного на окончательную и практическую реализацию трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Если же представить себе, что оппозиция добьется своего и будет в состоянии сместить Пашиняна, то - с учетом состава и характера самой оппозиции - она тем более не сможет противостоять позиции теперь уже самой Москвы по отношению к Баку. Включая такие вопросы, как делимитация армяно-азербайджанской границы и создание транспортных коридоров", - сказал Григорий Трофимчук.

Лейла Таривердиева