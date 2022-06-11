Председатель Национального совета Словакии посетил Шушу

11 июня парламентская делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом, находящаяся с визитом в Азербайджане, побывала в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

Как сообщили Day.Az в субботу в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Словакия Анар Мамедов и другие официальные лица.

В рамках визита в Шушу гости прибыли в Международный аэропорт Физули. Им была предоставлена информация о технических возможностях этого аэропорта, построенного и сданного в эксплуатацию за короткие сроки согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева. Представители парламента Словакии также ознакомились с макетами Международного аэропорта Физули и строящегося Лачинского аэропорта. Затем делегация побывала на территории, где проводятся работы по разминированию, ознакомилась с ходом работ. Здесь с участием председателя Национального совета Словакии Бориса Коллара был осуществлен процесс взрыва мины на дальнем расстоянии. Затем гости отправились в Шушу.

В городе Шуша делегацию встретил специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов, который рассказал им о крепостных стенах города, его истории, состоянии города в период оккупации и проводимых здесь строительных работах. До внимания членов делегации было доведено, что исторические памятники и мечети в городе восстанавливаются под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Гости также были проинформированы о восстановленных исторических памятниках, новых жилых домах, которые будут построены в городе.

В ходе визита делегация осмотрела крепостные стены города Шуша, ознакомилась с реставрационными работами, проводимыми в здании специального представительства Президента, которое находится у городской площади. Членам делегации была предоставлена информация о городской площади, а также расстрелянных армянами памятниках видных деятелей культуры Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.

Затем делегация побывала на Джыдыр-дюзю. Было отмечено, что сегодня Джыдыр-дюзю, как и до оккупации, является местом проведения грандиозных мероприятий.

Председатель Национального совета Словакии Борис Коллар в Шуше дал интервью словацкому телеканалу STV. Он рассказал об освобождении города Шуша от оккупации, расстрелянных армянами памятниках видных деятелей культуры Азербайджана - Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли, поделился впечатлениями о визите.