https://news.day.az/politics/1474296.html Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения - ФОТО
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения - ФОТО
17-28 октября пройдут учения "Eternity-2022" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве Национальной обороны Турции.
Отмечено, что в Турции состоялось первое заседание планирования учений.
В заседании приняли участие представители Турции, Азербайджана и Грузии.
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