Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные военные учения

17-28 октября пройдут учения "Eternity-2022" с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве Национальной обороны Турции.

Отмечено, что в Турции состоялось первое заседание планирования учений.

В заседании приняли участие представители Турции, Азербайджана и Грузии.