Джейхун Байрамов встретился с зампредом парламента Ирака

1 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем председателя Совета представителей (парламент) Ирака Шахваном Абдуллахом Ахмедом, находящуюся с визитом в нашей стране для участия в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком и подчеркнули обоюдную решимость развивать сотрудничество во всех сферах.

Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Ираком. Подчеркнув, что отношения между двумя странами развиваются на основе исторических, культурных и религиозных связей, министр сообщил, что сотрудничество осуществляется как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

Кроме того, была с благодарностью отмечена поддержка, которую Ирак всегда оказывал в рамках международных организаций суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

Отметив важность межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, министр выразил уверенность в том, что визит в Азербайджан делегации высокого уровня, представляющей иракский парламент, послужит делу расширения сотрудничества между парламентами двух стран.

Выразив благодарность за прием, заместитель председателя иракского парламента отметил позитивные связи, существующие между двумя странами, поддержку, оказываемую Азербайджаном Ираку, в том числе гуманитарную помощь.

Было подчеркнуто, что развитие как двусторонних, так и многосторонних отношений между двумя странами отвечает их интересам, и межпарламентские группы дружбы вносят вклад в это развитие.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних связей, в том числе о возможностях расширения сотрудничества в экономической, гуманитарной, туристической, образовательной и других сферах.