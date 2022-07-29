Азербайджан занимает важную позицию на нефтегазовом рынке, и начало этому было положено с подписанием "Контракта века" в 1994 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев на церемонии закрытия 16-й Бакинской летней энергетической школы.

Он отметил, что прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами.

Отметим, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа прошла с 16 по 29 июля при поддержке Института развития и дипломатии Университета ADA и в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.