Азербайджан может стать лидером в сфере игровых технологий

Азербайджан в ближайшем будущем может стать лидером в сфере игровых технологий, достигнув значительных успехов в этой области.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом творческих индустрий и цифрового развития министерства культуры Азербайджана Рашад Азизов на "Саммите по игровым технологиям", который проходит в рамках церемонии закрытия "Молодежной столицы" в Шуше.

По его словам, Исламские страны представляют собой крупный рынок для игровых технологий, и интерес к виртуальным играм с каждым годом продолжает расти.

"Игровые технологии открывают большие возможности для переноса нашего культурного наследия и языка в новую эпоху. Мы уделяем особое внимание этим процессам в нашей стране. За последний год, в рамках программы бизнес-инкубации при министерстве культуры, было создано 15 новых игровых студий", - добавил Азизов.