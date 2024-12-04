Дорожная полиция предупредила водителей

Невнимательность и безответственность на дорогах приводят к авариям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД), большинство дорожно-транспортных происшествий (ДТП) приводят к заторам.

"Особенно при авариях на улицах и проспектах с интенсивным потоком транспортных средств увеличивается продолжительность заторов и усложняется движение. Наблюдения показывают, что ДТП также происходят из-за невнимательности и безответственности некоторых водителей", - говорится в сообщении.

В целях просвещения водителей ЦИУТ опубликовал видео инцидента, зафиксированного на аэропортовском шоссе.