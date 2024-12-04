В Турции произошло землетрясение магнитудой 4.6.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 12:09 по местному времени в Средиземном море, в 58.86 км от района Газипаша в провинции Анталья.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 32.69 км.

Толчки ощущались в таких районах, как Газипаша, Манавгат и Аланья, однако, по последней информации, жертв и разрушений не зафиксировано.