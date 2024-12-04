https://news.day.az/world/1712688.html В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение магнитудой 4.6. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 12:09 по местному времени в Средиземном море, в 58.86 км от района Газипаша в провинции Анталья.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4.6.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 12:09 по местному времени в Средиземном море, в 58.86 км от района Газипаша в провинции Анталья.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 32.69 км.
Толчки ощущались в таких районах, как Газипаша, Манавгат и Аланья, однако, по последней информации, жертв и разрушений не зафиксировано.
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