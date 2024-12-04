Нападающий "Карабаха" опередил Луиса Суареса и Коула Палмера

Объявлены лучшие бомбардиры года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, IFFHS составил список лучших бомбардиров всех турниров в 2024 году. В таблицу вошли игроки, которые забили 26 и более голов как за свою сборную, так и за клубные команды. Среди них оказался и бразильский нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо.

С 26 голами Жуниньо занимает 45-е место в мировом рейтинге. Он забил 10 голов в Премьер-лиге, 5 - в Кубке страны и 11 - в еврокубках. Жуниньо обогнал Луиса Суареса и Коула Палмера, которые также забили по 26 голов, благодаря большему числу голов в континентальных турнирах.

Список лучших бомбардиров возглавляет Виктор Дьёкереш, нападающий сборной Швеции и "Спортинга", который забил уже 59 голов. Второе место занимает Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" (Норвегия) с 47 голами, а третье - Гарри Кейн, главный форвард сборной Англии и "Баварии", с 46 голами.

Всего в рейтинг вошли 54 игрока.