Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Осенне-зимний сезон создает немало трудностей для всех участников дорожного движения, включая пешеходов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что ранние сумерки и скользкие от осадков дороги напрямую влияют на количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов.

"Не случайно за последние три дождливых дня было зарегистрировано семь наездов на пешеходов, в результате которых четыре человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести. Абсолютное большинство этих аварий произошло в темное время суток.

Кроме того, часто пешеходы неверно оценивают погодные условия и, надеясь на ответственность водителей, переходят дорогу в неположенных местах или неожиданно выбегают на проезжую часть. Многие из них предпочитают идти по дороге, даже когда рядом есть тротуар и пешеходные переходы. Все это приводит к трагическим последствиям", - говорится в сообщении.

ГУГДП в очередной раз призывает пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях нестабильной погоды, и быть внимательными к своей жизни и здоровью.