На продажу выставлено песчано-гравийное месторождение "Арпачай"

В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики на продажу выставлено месторождение полезных ископаемых.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом предоставила Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

На аукцион выставляется месторождение гравийно-песчаной смеси "Арпачай", расположенное в Шарурском районе. Месторождение, площадью 4 гектара и объемом 200 тысяч кубических метров, будет эксплуатироваться в течение 10 лет.

Стартовая цена аукциона составляет 18 тысяч манатов, а задаток для участия в аукционе - 10 процентов от этой суммы, то есть 1800 манатов. Аукцион пройдет 21 января 2025 года в 11:00. Также установлена плата за участие в аукционе в размере 540 манатов.