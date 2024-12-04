Эмин Амруллаев о приоритетной цели в дошкольном образовании

Одной из основных целей является достижение 50-процентной доступности дошкольного образования.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев на Международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

По его словам, показатель доступности дошкольного образования в Азербайджане исторически оставался на низком уровне.

"Дошкольное образование - это тот сектор, где скрыты вызовы качеству азербайджанского образования. Мы не сможем быстро увидеть положительные результаты. Изменения в образовании носят долгосрочный характер, и мы можем оценить влияние дошкольного образования на общество и экономику через 20-30 лет", - добавил Э. Амруллаев.