https://news.day.az/world/1712662.html

В Южной Корее распустили Командование военным положением

Командование военным положением, которое было создано сразу после введения указа президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, на данный момент распущено. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных, данное командование было расформировано одновременно с заявлением президента Юна об отмене военного положения, передает Day.Az.