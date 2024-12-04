В Азербайджае расширяются возможности для дошкольного образования

В Азербайджане до октября 2025 года планируется открыть дополнительные 100 тысяч мест для дошкольной подготовки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев на Международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Министр отметил, что более половины этих мест уже начали функционировать.

"Если пилотные проекты будут успешными, будет легче увеличить количество этих мест. Потому что у нас уже есть определенная модель, и когда эта модель пройдет тестирование и покажет успешный результат, ее будет удобнее расширять", - сказал Амруллаев.

Кроме того, министр подчеркнул, что увеличению количества мест также будут способствовать новопостроенные дошкольные учреждения на освобожденных от оккупации территориях.