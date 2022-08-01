Гагик Оганджан осудил преследование в Youtube армянского исследователя Филиппа Экозьянца

Кандидат технических наук, писатель, профессор Российской академии естествознания Гагик Оганджанян на своей странице в Facebook осудил удаление из соцсети Youtube видео армянского исследователя Филиппа Экозьянца, который вступил в заочный диспут с действительным доктором исторических наук Армении Степаном Степанянцем.

Ответы Ф.Экозьянца, видимо, не понравились многим в Армении, и была организована массовая кампания жалоб на ролики известного исследователя.

"С большим сожалением должен признаться в том, что на днях стал свидетелем чудовищного факта. Точнее, нелицеприятного, связанного с позорным уходом от интеллектуального диспута на тему "Преследования армян в разных империях - в их среде проживания"... Безусловно, у каждого доктора исторических наук должна быть своя сложившаяся "матрица" - устоявшееся мнение на определенные исторические события и реалии, особенно связанные с историей совместного проживания народов-этносов в целом и армянского народа - в частности. Однако вряд ли это может служить преградой для творческого, исследовательского подхода к изучению подобной тематики!", - пишет Оганджанян.

Далее Оганджанян объясняет, в чем суть его возмущения и недоумения: "Филипп Экозьянц, человек неравнодушный к судьбе народа своего отца и деда, рожденного в Османской империи, является одним из редких исследователей, который пытается изучить историю армянского народа, его совместного проживания с многочисленными иными народами на протяжении последних 300 лет без общепринятых догматов. Как по мне, это задача очень важная и, быть может, самая важная. Справедливости ради должен отметить, что очень многим, даже докторам исторических наук, не всегда нравятся приведенные Экозьянцем факты. Но разве это может стать причиной жалоб на ролики Экозьянца в Youtube со стороны некоторых армян? Очень не хотелось бы, чтобы к подобной "акции" хоть как-то был причастен доктор Степанянц. Собственно, на основании чего и Youtube, согласно своей "политике", и начал блокирование (удаление из Сети) роликов Ф. Экозьянца. Должен также отметить, что за многие годы в многочисленных роликах Ф.Экозьянца на Youtube (и не только) практически невозможно найти хоть что-то близкое к ненормативной, грубой, базарной, не интеллектуальной лексике, неуважительному и оскорбительному отношению к отдельным личностям, тем более, народам, к самой истории в целом. Словом, таких суперинтеллектуалов в "сетях" еще поискать надо! И вот этого человека обвиняют в "межнациональной розни" и прочей ахинее. Уход от дискуссии на подобные темы со стороны специалистов - историков Армении, как по мне, это просто свидетельство неспособности вести цивилизованную дискуссию, что, собственно, граничит с трусостью и невежеством. И, конечно, это не прибавляет чести всему историческому сообществу Армении. Как по мне, его "реабилитации" может содействовать открытая дискуссия в сетях того же доктора Степанянца (и не только) с Ф.Экозьянцем!

Иначе, остается просто сожалеть, что в наши дни в Армении может иметь место подобное отношение к ответственным и неравнодушным к судьбам своего народа исследователям, каким является, по моему глубокому убеждению, Филипп Экозьянц!...".