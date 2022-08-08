https://news.day.az/politics/1485374.html Широкомасштабная провокация ВС Армении в Карабахе и на границе с Азербайджаном
Широкомасштабная провокация ВС Армении в Карабахе и на границе с Азербайджаном
За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, в целом, 10 раз.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, 6 из - обстрелы позиций Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах с позиций на азербайджано-армянской государственной границе в Басаркечарском районе, Гаракильсе и Горус.
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