https://news.day.az/politics/1485503.html Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии – МИД
Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии – МИД
Азербайджан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter, сообщает Day.Az.
"Азербайджан и Грузия поддерживают стратегическое партнерство, основанное на уважении и соблюдении основополагающих принципов международного права", - говорится в публикации.
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