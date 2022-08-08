Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии

Азербайджан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter, сообщает Day.Az.

"Азербайджан и Грузия поддерживают стратегическое партнерство, основанное на уважении и соблюдении основополагающих принципов международного права", - говорится в публикации.