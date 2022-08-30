https://news.day.az/politics/1491163.html Красный крест продолжит помощь Азербайджану в установлении личности пропавших без вести лиц
Красный крест продолжит помощь Азербайджану в установлении личности пропавших без вести лиц
Международный комитет Красного креста (МККК) продолжит оказывать поддержку властям Азербайджана в процессе установления личности пропавших без вести лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сегодня глава бакинского представительства МККК Драгана Коич на мероприятии, организованном Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести и посвященном Международному дню без вести пропавших.
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