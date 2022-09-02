Турецкие военные и авиасредства, которые примут участие в «TurAz Qartalı-2022», находятся в Азербайджане

В Азербайджан прибыли личный состав и авиационные средства ВВС Турции, которые примут участие в совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartalı-2022".

Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Учения начнутся 5 сентября.