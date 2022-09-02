https://news.day.az/politics/1492304.html Турецкие военные и авиасредства, которые примут участие в «TurAz Qartalı-2022», находятся в Азербайджане - ФОТО
Турецкие военные и авиасредства, которые примут участие в «TurAz Qartalı-2022», находятся в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджан прибыли личный состав и авиационные средства ВВС Турции, которые примут участие в совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartalı-2022".
Об этом сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Учения начнутся 5 сентября.
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