Азербайджанские войска провели учения

В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки с подразделениями Сухопутных войск Азербайджана проведены командно-штабные учения.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, согласно плану, было обеспечено развертывание на территории органов управления воинских частей, поднятых по тревоге, и уточнена на карте деятельность подразделений.

Были заслушаны рапорты командиров об исполнении задач.

Основной целью учений является повышение управленческих навыков командиров и навыков гибкого принятия решений, а также дальнейшее совершенствование деятельности штабов.

Военнослужащие успешно выполнили задачи, поставленные в ходе учений.