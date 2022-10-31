Азербайджанские войска провели учения - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки с подразделениями Сухопутных войск Азербайджана проведены командно-штабные учения.
Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, согласно плану, было обеспечено развертывание на территории органов управления воинских частей, поднятых по тревоге, и уточнена на карте деятельность подразделений.
Были заслушаны рапорты командиров об исполнении задач.
Основной целью учений является повышение управленческих навыков командиров и навыков гибкого принятия решений, а также дальнейшее совершенствование деятельности штабов.
Военнослужащие успешно выполнили задачи, поставленные в ходе учений.
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