Microsoft обратилась к владельцам старых ПК

Корпорация Microsoft начала рассылать письма пользователям Windows 10 с просьбой купить новый персональный компьютер (ПК). Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На письма от американской компании обратили внимание журналисты медиа, которые получили сообщение от Microsoft на свой редакционный компьютер. Судя по всему, подобные письма фирма рассылает всем пользователям Windows 10. В нем говорится, что поддержка устаревшей операционной системы (ОС) скоро закончится и пользователям нужно обновиться до Windows 11.

В сообщении отмечается, что пользователи могут продать свой старый ПК или отдать его нуждающимся. Как заметили авторы Windows Latest, в Microsoft уговаривают потребителей приобрести новый компьютер, так как тот будет поддерживать актуальную Windows 11. В компании подчеркивают, что после окончания поддержки Windows 10 в октябре старые компьютеры продолжат работу, но не будут получать обновлений.

При этом в материале Microsoft не указано, что пользователи могут и дальше безопасно запускать Windows 10 на своем устройстве при подключении платных обновлений и патчей. Для физических лиц они будут стоить 30 долларов, или около 2500 рублей, в год. "Видимо, Microsoft сама не верит, что пользователи готовы платить эти деньги", - заметили авторы.