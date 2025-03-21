Трагическая смерть от отравления в Бейлагане

Мужчина, умерший в Бейлагане от алкогольного отравления, был диагностирован с токсическим воздействием неуточненного алкоголя.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), 20 марта в 15:00 в Бейлаганскую центральную районную больницу был доставлен мужчина 1967 года рождения с подозрением на отравление.

Ему установили диагноз токсического действия неуточненного алкоголя и провели реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 16:20 было зафиксировано его смерть.