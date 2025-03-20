Tesla отзывает Cybertruck

Компания Tesla отзывает почти все электрические пикапы Cybertruck, проданные в США с момента выхода модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в сервисной кампании участвуют 46,1 тыс. автомобилей.

Причиной отзыва стал риск того, что кузовная панель пикапа может оторваться во время движения и привести к ДТП, заявили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Представители Tesla сообщили, что компании известно о 151 гарантийной претензии, потенциально связанной с отзывом, однако информации о ДТП или о случаях с травмами не поступало.

В компании предполагают, что дефект имеет только 1% от всех проданных электропикапов, проданных с 13 ноября 2023 года по 27 февраля 2025 года.