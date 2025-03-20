https://news.day.az/world/1738751.html В Турции десятки человек арестованы за провокационные посты в соцсетях В Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в публикации провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях.
В Турции десятки человек арестованы за провокационные посты в соцсетях
В Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в публикации провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы", - говорится в сообщении.
Недавно были опубликованы последние данные по аресту Экрема Имамоглу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре