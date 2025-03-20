В Турции десятки человек арестованы за провокационные посты в соцсетях

В Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в публикации провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом написал глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы"‎, - говорится в сообщении.

Недавно были опубликованы последние данные по аресту Экрема Имамоглу.