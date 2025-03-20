https://news.day.az/tourism/1738802.html Азербайджан примет участие в выставке в Саудовской Аравии Азербайджан примет участие в выставке "The Saudi Food Show 2025". Как сообщает Day.Az, выставка пройдет в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, с 12 по 14 мая этого года.
Азербайджан примет участие в выставке в Саудовской Аравии
Азербайджан примет участие в выставке "The Saudi Food Show 2025".
Как сообщает Day.Az, выставка пройдет в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, с 12 по 14 мая этого года.
В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" осуществляет подбор компании, которая будет оказывать услуги по установке стенда в связи с участием Азербайджана в данной выставке.
ООО отмечает, что данные работы обойдутся в 405 377 манатов.
Напомним, что Азербайджан принимал участие в выставке "The Saudi Food Show" также в прошлом году.
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