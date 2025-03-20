Как отмечают праздник Новруз в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане праздник Новруз. После победы в Отечественной войне, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны азербайджанский народ отмечает этот праздник с особой радостью, с победным настроением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом году весна наступила в Азербайджане 20 марта в 13:01.

Самый древний природный праздник тюрков - Новруз

Этот праздник, который азербайджанцы называют Новруз, киргизы - Нооруз, узбеки Нёвроз, башкиры Невруз, татары Навруз, чуваши Наурус, крымские тюрки Неврез, западные фракийцы Меврис, во многих странах Северного полушария ежегодно широко отмечается в марте как национальный праздник.

Происхождение праздника Новруз и легенды, связанные с ним, уходят корнями в глубокую древность. В науке существуют две версии происхождения Новруза. Согласно первой, Новруз - древнейший природный праздник тюрков. В китайских источниках упоминается, что 21 марта гунны проводили весенние празднества. У тюрков-уйгуров также существовали весенние обряды, схожие с современными обычаями. А наскальные рисунки Гобустана изображают еще более древний ритуал, посвященный смене времен года. В тюркском эпосе "Эргенекон" возвращение на древнюю родину связано с первым днем весны.

Вторая версия связана с совокупностью ритуалов, берущих свое начало в персидской мифологии. Новруз упоминается и в письменных памятниках XI века, в частности в "Шахнаме" Фирдоуси. Этот праздник подробно описывается в персидской литературе последующих веков.

Праздник Новруз отмечается с 350 года до н.э., со времен эпохи Ахеменидов, но его исторические корни уходят в дозороастрийскую эпоху. Все традиции праздника - разведение костра, проращивание семян, представления Косы и Кечала, призыв Солнца, примирение обиженных, поминовение усопших, крашение и состязания в битье вареных яиц, составление праздничной хончи с семью дарами, генеральная уборка в домах и дворах в канун праздника, подкидывание шапок под двери, гадания - являются ритуалами и элементами празднования встречи природы и человека, возрождения жизни после холодной зимы.

Четыре праздничных вторника, предшествующих Новрузу

Новрузу предшествуют 4 праздничных вторника - чершенбе: Су чершенбеси, Од чершенбеси, Йел чершенбеси и Торпаг чершенбеси (вторник воды, вторник огня, вторник ветра и вторник земли). В эти дни, как и в день самого праздника, с наступлением сумерек разжигается костер, люди перепрыгивают через него, приговаривая: "Пусть все плохое сгорит в этом костре", "Пусть моя боль и беда сгорят в огне".

Говоря об истории этого праздника, уместно было бы упомянуть ритуализацию мифов. Миф о Косе и Кечале имеет особое значение. В древности люди брали от природы все в готовом виде. Они видели блага весенних, летних и осенних месяцев, при этом зима ассоциировалась у них с оскудением природы. Поэтому в представлении древних людей зима была врагом. Именно поиски путей спасения от стихийных бедствий привели их к ритуалам.

Один из главных персонажей ритуалов и мифов, связанных с Новрузом, - Хызыр (Хыдыр Ильяс, Хызыр Наби). В них Хызыр представляется как божество, несущее жизненную силу, пробуждение, изобилие, довольство и счастье. Это плод воображения тюркоязычных народов, в том числе азербайджанцев. Азербайджанский народ наделил мифического персонажа, являвшегося носителем различных функций, таким качеством, как доброта, и создал вокруг него образ святого существа, всегда готового прийти на помощь. Тем не менее, наши предки советовали своим внукам рассчитывать только на себя: "Ни в глубокую воду не заходи, ни Хызыра не зови".

Азербайджанский народ внес важный вклад в становление и развитие праздника Новруз. Хотя в советское время существовали строгие запреты на празднование Новруза, наш народ никогда его не забывал и хранил традиции любимого праздника. Великий лидер Гейдар Алиев, который высоко ценил национальные обычаи и традиции, в том числе праздник Новруз, сказал: "Новруз - это один из праздников, который наш народ сохранил на протяжении столетий и почитал всегда, во все времена. Его история была такой же трудной, как и история азербайджанского народа. Проведение этого древнего праздника в нашей независимой республике на государственном уровне демонстрирует наше глубокое уважение к своим национальным корням, обычаям и традициям, историческому прошлому, глубокую привязанность к ним".

Более 300 миллионов человек во всем мире считают праздник Новруз началом нового года

Праздник Новруз, являющийся воплощением изобилия, достатка и добра, отмечается ЮНЕСКО на международном уровне. В результате больших усилий Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой этот праздник был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Новруз.

Более 300 миллионов человек во всем мире считают праздник Новруз началом нового года. Вот уже три тысячелетия Новруз празднуется на Балканах, в Черноморском регионе, на Кавказе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Новруз, который отмечается в нашей стране на общенародном уровне, является праздником, в полной мере отражающим национально-духовную самобытность азербайджанского народа. Он стал неотъемлемым элементом национальной идентичности. Новруз - наш древний народный праздник, выражающий общие чувства и помыслы народа и играющий важную роль в сохранении тюркской культуры.

С праздником!