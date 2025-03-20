https://news.day.az/world/1738800.html Макрона "потеряли" в Брюсселе Президент Франции Эммануэль Макрон не пришел на встречу лидеров поддерживаемой им фракции в Европейском парламенте Renew Europe в преддверии саммита Европейского союза. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Euractiv. При этом официальные лица не знают, где французский лидер.
Макрона "потеряли" в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон не явился на встречу лидеров фракции в Европарламенте Renew Europe перед саммитом Европейского союза (ЕС), после чего официальные лица потеряли его.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Euractiv.
"Макрон не смог прийти на встречу Renew перед саммитом, и официальные лица из... группы не знают, где он", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что французскому лидеру несвойственно скрывать свое местонахождение.
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