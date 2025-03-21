Лула да Сильва примет участие в предстоящих выборах в Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в выборах главы государства 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Globo News, об этом сообщил министр финансов страны Фернанду Аддад, .

"Я считаю, что вопрос о том, кто будет кандидатом от Партии трудящихся на предстоящих выборах, уже решен. Сегодня вокруг президента Лулы существует полное единство", - отметил министр.

Ранее в январе газета O Globo сообщала, что Лула начнет готовиться к выборам в ближайшее время.

Лула да Силва родился в 1945 году в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии. В 1980 году он стал основателем Партии трудящихся, от которой впоследствии был избран президентом. Он занимал этот пост два срока подряд с 2003 по 2011 год, а в 2022 году, одержав победу над тогдашним президентом Жаиром Болсонару, вернулся на пост главы государства 1 января 2023 года.