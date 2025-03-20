Побит рекорд последних девяти сезонов в чемпионатах Азербайджана

В Азербайджане установлен новый рекорд футбольного сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Шафа" стала командой, одержавшей самую разгромную победы и забившей наибольшее количество голов в матче в сезоне 2024/25.

В выездном матче 17-го тура II лиги бакинская команда обыграла "Араз Саатлы" со счетом 10:0. До сих пор рекорд сезона принадлежал "Гёйгёлю". В домашнем матче, состоявшемся 18 октября 2024 года во Второй лиге, они обыграли "Физули" со счетом 9:0. Самую крупную победу на выезде одержал "Шахдаг Гусар". Лидер Второй лиги забил седьмого октября прошлого года в ворота "Лерика" семь безответных мячей.

Это первый случай за последние восемь сезонов, когда команда забила 10 и более голов в истории национальных чемпионатов и кубков. Последняя подобная игра была зафиксирована в сезоне 2016/17. 24 ноября 2016 года "Сабаил" разгромил "Бакылы" со счетом 11:3. Последний раз разница в 10 мячей была за 16 дней до этого матча. "Загатала" забила 10 мячей "Энергетику" на домашнем поле.

До сих пор последней командой, забившей на выезде не менее 10 голов, была "Нефтчала". Команда, принимавшая "Энергетик" в сезоне 2015/16, одержала победу со счетом 12:0 3476 дней назад - 11 сентября 2015 года. "Шафа" - команда, забившая больше всего голов и одержавшая больше всего побед на выезде за последние девять сезонов.