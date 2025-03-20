В США закроют Минобразования

Президент США Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о закрытии Министерства образования. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что указ обяжет главу ведомства Линду Макмэхон принять все требующиеся меры для содействия закрытию департамента и возвращения полномочий в сфере образования самим штатам.

Издание отмечает, что попытки закрыть Минобразования или передать его функции другим организациям без одобрения конгресса могут вызвать у администрации президента юридические проблемы.

Президент Национальной ассоциации образования Бекки Прингл заявила WSJ, что указ о закрытии департамента может нанести ущерб учащимся, увеличив размеры классов, уменьшив количество программ профессиональной подготовки, сделав высшее образование более дорогим и недоступным для обычных людей.