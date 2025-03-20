Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Азербайджан и Турция - это не просто два дружественных государства, связанных договорами и экономическими интересами. Это - кровное братство, скреплённое общей историей, страданием и болью. Эта связь непоколебима, прочнее любой лжи и злее любой клеветы. И вот сегодня нашлись те, кто решил бросить вызов этой святой связи, попытаться вбить клин между двумя братскими народами.

Путешествие группы турецких журналистов в Армению - это не просто позорный поступок, а настоящий удар в спину. Холодный, предательский, подлый удар. Те, кто организовал этот визит, прекрасно знали, что делали. Они сознательно запустили грязную провокацию, рассчитанную на то, чтобы разрушить самое святое - доверие, выстроенное на крови и испытаниях поколений.

Представьте себе на мгновение, что группа азербайджанских журналистов отправляется на оккупированный Южный Кипр, сидят за одним столом с греческими политиками, которые годами разжигали ненависть к Турции, продвигали анкарофобские инициативы и открыто выступали против турецкого народа. Эти журналисты берут интервью у греческих чиновников, спокойно выслушивают их однобокую версию конфликта, а затем готовят репортажи, в которых турецкая позиция либо вовсе замалчивается, либо преподносится предвзято. Как бы на это отреагировала Турция? Как бы восприняли это простые турки? Ответ очевиден - такой поступок вызвал бы всенародное возмущение. Это был бы не просто политический провал, а сознательный удар по братству, удар по той самой духовной основе, которая веками цементировала отношения между Баку и Анкарой.

Именно такая ситуация сейчас разворачивается перед глазами Азербайджана. Турецкие журналисты, которые посетили Ереван, не просто поехали в страну, десятилетиями ведущую агрессивную политику против Азербайджана. Они осознанно или по наивности стали частью грязной политической провокации, направленной на разрушение братского союза между Турцией и Азербайджаном.

Их визит в Ереван дал армянской пропаганде мощную платформу для манипуляции. Фактически эти журналисты использовали свои имена и профессиональный статус для того, чтобы вбить клин между Баку и Анкарой. Это игра, которая угрожает разрушить не просто политические связи, а нечто куда более святое - братство, выстраданное и оплачено кровью наших предков.

... Сегодня братство снова подверглось атаке. Но те, кто пытаются его разрушить, жестоко ошибаются. Прочная связь между Азербайджаном и Турцией не подвластна интригам и грязным уловкам. Те, кто предают эту дружбу, должны знать: они рискуют не просто доверием двух государств, они предают саму суть братства - единство, скреплённое кровью и судьбой.

Когда Карабах наконец вернулся домой, когда справедливость восторжествовала, победа стала общей радостью и для Баку, и для Анкары. Именно в этот момент нашлись те, кто попытался вбить клин между двумя братскими народами. Турецкие журналисты, осознанно или по недомыслию, стали частью грязной политической манипуляции, цель которой - внести раскол в тюркское единство. Это не просто ошибка - это удар по тем духовным основам, которые цементировали братство Азербайджана и Турции веками.

Армения, десятилетиями ведущая агрессивную политику против Азербайджана, давно мечтает подорвать стратегический союз Баку и Анкары. И поездка турецких журналистов в Ереван стала для Пашиняна подарком, которым он воспользовался на полную катушку. Армянская пропаганда моментально включила этот визит в свой информационный арсенал, пытаясь навязать миру ложную картину "миролюбивой" Армении и выставить Азербайджан в негативном свете.

Особенно тревожит участие в этом позорном спектакле таких крупных турецких СМИ, как CNN Türk и TRT World. Эти каналы обладают огромной аудиторией, их слово имеет влияние не только в Турции, но и далеко за её пределами. Но именно эти каналы стали рупором армянской пропаганды, позволив втянуть себя в грязную игру.

Особенно циничным и возмутительным выглядит участие в этой грязной провокации телеканала CNN Türk, который принадлежит известному турецкому бизнесмену Йылдырыму Демирёрену. Этот человек активно ведет бизнес в Азербайджане, получая с местного рынка многомиллионную прибыль. Однако, несмотря на то, что Демирёрен зарабатывает на азербайджанской земле, его медиа-ресурс осмелился предоставить платформу армянской пропаганде. Это не просто недальновидность или журналистская ошибка - это сознательное, циничное предательство интересов братской страны.

Йылдырым Демирёрен - фигура весьма неоднозначная в Турции. Этот медиамагнат приобрел CNN Türk, Hürriyet, Milliyet и ряд других крупных изданий еще в 2018 году в результате сделки на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Его активы охватывают не только СМИ, но и крупные предприятия в сфере энергетики, строительства и логистики. Демирёрен активно работает на азербайджанском рынке, где его структуры получают контракты в строительной сфере и поставках различного оборудования.

И вот теперь этот человек позволяет своему телеканалу обслуживать интересы Армении - страны, которая более 30 лет вела агрессию против Азербайджана, оккупировала 20% его территории, разрушила более 900 населенных пунктов, уничтожила тысячи культурных памятников и превратила в руины целые регионы. Армения ответственна за гибель более 30 тысяч азербайджанцев в ходе конфликта, а также за жесточайшую трагедию в Ходжалы, где были зверски убиты 613 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков.

Тем не менее, несмотря на все эти факты, телеканал CNN Türk предоставляет армянским чиновникам и пропагандистам возможность вещать на всю Турцию, а значит, и на весь мир, излагая свою искаженную версию событий. Такой поступок - это плевок в лицо тем, кто погиб в Ходжалы, тем, кто потерял свои дома, тем, кто десятилетиями страдал от оккупации.

Нельзя не заметить, что Демирёрен заработал миллионы благодаря тесному сотрудничеству с азербайджанскими деловыми кругами. Эти деньги он получает от азербайджанских налогоплательщиков, от тех самых людей, против которых его телеканал теперь льет грязь, оправдывая армянские преступления.

Не менее возмутительной стала и роль телеканала TRT World, который входит в структуру государственного медиахолдинга TRT. Этот канал обязан проводить информационную политику, соответствующую национальным интересам Турции и её союзников. Однако в результате слабости отдельных представителей TRT World этот визит обернулся дипломатическим провалом и подыгрыванием армянским интригам.

За всей этой историей стоит более широкая проблема. В Турции по-прежнему есть силы, которые продвигают идею примирения с Арменией, выступают за открытие границ и навязывают обществу ложную повестку о необходимости уступок в угоду реваншистским амбициям Еревана. Эти круги не раз открыто заявляли: "Мы все армяне", забывая о той боли, которую Ереван причинил Баку. Они ведут свою игру, стремясь ослабить братство Азербайджана и Турции, чтобы подорвать стратегическое партнерство и спровоцировать внутренний кризис в Анкаре.

Показателен и момент, в который был совершен этот провокационный шаг. Армянская пропаганда активно раскручивала тему открытия временного пункта пропуска на армяно-турецкой границе, подавая это как "гуманитарный жест" после землетрясения в Сирии. Но этот шаг имеет куда более глубокий политический подтекст. На фоне саботажа Ереваном реализации Зангезурского коридора попытка создать альтернативный маршрут, который может обойти Баку, выглядит как часть плана по ослаблению роли Азербайджана в региональной логистической системе.

Попытка представить временное открытие пограничного пункта как жест доброй воли - это лишь прикрытие. На деле речь идет о спланированной политической комбинации, призванной подорвать значение Зангезурского коридора и продвинуть альтернативные маршруты, которые обойдут Азербайджан. В этом контексте действия Армении являются не чем иным, как элементом широкомасштабной провокации, направленной на подрыв геополитического альянса Турции и Азербайджана.

Зангезурский коридор не просто транспортный проект - это жизненно важная магистраль, которая должна связать Баку и Анкару, обеспечив выход Турции на рынки Центральной Азии и Китая. Затягивание реализации этого коридора вкупе с попытками продвигать альтернативные маршруты - это осознанная политика реваншистских кругов в Армении, которые стремятся пересмотреть итоги Второй Карабахской войны и сорвать послевоенное урегулирование.

Открытие временного пункта пропуска активно навязывается как благотворительный акт, но на самом деле это политический шаг, рассчитанный на подрыв стратегических интересов Турции и Азербайджана. Запад и его проармянские силы открыто давят на Анкару, пытаясь ослабить её позиции в регионе, и эта гуманитарная уловка - лишь часть большого плана по переформатированию южнокавказской геополитической архитектуры.

Турецкие журналисты, которые стали частью этой грязной манипуляции, не просто совершили ошибку. Они ударили в самое сердце тюркского братства. Это предательство памяти тысяч жертв, которые пали за свободу Карабаха. Это пощёчина тем героям, которые сражались бок о бок под флагами Азербайджана и Турции. Это оскорбление тем матерям, которые молились за своих сыновей - и азербайджанских, и турецких - когда они вместе стояли на передовой.

Политические провокации, подобные поездке группы турецких журналистов в Армению, - это грязные манипуляции, за которыми стоят силы, мечтающие разрушить братство Азербайджана и Турции. Эти шаги не просто направлены на дестабилизацию ситуации - они преследуют коварную цель: посеять недоверие, раздробить единство и ослабить стратегическое партнёрство, которое стало ключевой опорой стабильности на Южном Кавказе.

Эти попытки - не новость. На протяжении многих лет определённые круги, как на Западе, так и в Армении, стремятся вбить клин между Баку и Анкарой. И каждый раз их действия сталкиваются с незыблемой реальностью: братство Азербайджана и Турции нельзя разрушить, потому что его фундамент уходит глубоко в историю, культуру и духовные узы двух народов. Это связь, которую не разорвать ни ложью, ни пропагандой, ни политическими махинациями.

Сегодня противники этого союза пытаются навязать ложный нарратив о якобы возможном охлаждении отношений. Но они забывают о главном: союз Баку и Анкары - это не вопрос выгод или временных интересов. Это братство, скреплённое кровью, общей болью за потери, общей радостью побед и общей мечтой о будущем. Оно родилось не на переговорах за закрытыми дверями и не в кабинетах дипломатов. Оно возникло там, где в самых тяжёлых испытаниях два народа сражались плечом к плечу, поддерживали друг друга и вместе выстояли. Азербайджан и Турция - это не просто две страны. Это одна кровь, одна судьба и один путь. Любая попытка вбить клин между ними - это жалкая, обреченная на провал затея. Потому что этот союз - не бумажный договор и не временная политическая выгода. Это родство, которое прошло сквозь огонь, боль и кровь.

Те, кто мечтают разорвать связь между Баку и Анкарой, не понимают главного: братство, закалённое в войнах, кризисах и трагедиях, не рассыплется от дешёвых провокаций и грязной пропаганды.

Показательна и синхронность этих событий с попытками представить временное открытие армяно-турецкого пункта пропуска как некий "гуманитарный шаг". В то время как Зангезурский коридор остается заблокированным, в армянских СМИ активно продвигается идея о создании нового маршрута через Турцию. Однако это не просто вопрос логистики - это очередная политическая комбинация, цель которой - ослабить геополитическое значение Азербайджана и внести напряженность в отношения Баку и Анкары.

К сожалению, в самой Турции все еще существуют силы, которые пытаются протолкнуть повестку примирения с Арменией в ущерб национальным интересам. Эти круги, скрываясь за лозунгами о "новых возможностях", на самом деле ведут опасную игру, которая направлена против братского союза Азербайджана и Турции. Они понимают, что именно братство, стратегическое партнерство между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом является гарантом стабильности в регионе и ключевым элементом тюркского единства.

Попытки использовать журналистов в грязных политических манипуляциях, запуская ложные нарративы о "примирении", - это сознательная провокация, нацеленная на дестабилизацию обстановки. Но союз Баку и Анкары не зависит от действий отдельных лиц и информационных вбросов. Те, кто стремится подорвать эту связь, глубоко ошибаются. Братство Азербайджана и Турции - это не временный политический расчет, а историческая реальность, которая не поддается разрушению ни интригами, ни пропагандой.