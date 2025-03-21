Названа дата возможного проведения UFC в Азербайджане

Авторитетный североамериканский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) близка к заключению соглашения о проведении первого турнира в Азербайджане, который планируется на июнь 2025 года.

Как передает Day.Az, Хельвани опубликовал эту информацию в своих социальных сетях.

На данный момент в рамках турнира запланирован один бой - Тагир Уланбеков против Коди Хоригучи в наилегчайшем весе. Японский боец покинул UFC в 2017 году после серии из трёх побед, а в 2015 году дрался за титул чемпиона, но уступил Деметриусу Джонсону сабмишном. После ухода из UFC Хоригучи выиграл титулы в Rizin и Bellator, а также одержал досрочные победы над Манелем Капе и Каей Асакурой.

Также стоит отметить, что в UFC выступают азербайджанские бойцы Назим Садыгов и Рафаэль Физиев.

Напомним, что последний турнир UFC на территории стран бывшего СССР состоялся в ноябре 2019 года в Москве, где в главном бою вечера россиянин Забит Магомедшарипов победил американца Келвина Каттара единогласным решением судей.

UFC - международная спортивная организация, основанная в Лас-Вегасе (США), проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру. Она принадлежит TKO Group Holdings, дочерней компании Endeavor, а её президентом является Дана Уайт.