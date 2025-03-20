США наложили санкции на 13 компаний из-за иранской нефти

Власти США ввели ограничения в отношении 13 компаний и восьми судов, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой иранской нефти и ее переработкой в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минфина США.

Как следует из документа, рестрикции будут действовать, в частности, в отношении китайской компании Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, занимающейся переработкой нефти, и ее руководителя Ван Сюэцина. Фирма, по сведениям американского финансового ведомства, "закупила миллионы баррелей иранской нефти примерно на полмиллиарда долларов".

Как следует из документа, новые ограничительные меры также затрагивают занимающиеся морскими перевозками компании, зарегистрированные, в частности, в КНР и Панаме. Эти фирмы, как полагает американская сторона, связаны с транспортировкой иранской нефти. Суда, в отношении которых введены рестрикции, согласно данным Минфина США, используются для перевозки иранских энергоносителей. Включение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Как подчеркнул американский министр финансов Скотт Бессент, США "привержены тому, чтобы перекрыть финансовые потоки", которые позволяют Ирану получать доходы. Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. Трамп в связи с этим утверждал, что у США есть право блокировать поставки Ираном энергоносителей другим государствам.