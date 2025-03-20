Новшество в Telegram

Теперь пользователи Telegram могут получить верификационный значок для своего личного аккаунта от имени организации.

Как передает Day.Az, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо выполнить несколько условий: иметь не менее 20 000 токенов в боте @major и приобрести бизнес-карту стоимостью 250 долларов.

Этот шаг направлен на предоставление пользователям дополнительной опции для подтверждения официального статуса их аккаунта и повышения уровня доверия. Верификация через организацию будет полезна предпринимателям, общественным деятелям и владельцам бизнеса, активно использующим Telegram для профессиональных целей.

Пользователь, купивший галочку, получит значок слева от имени и подпись: "Аккаунт верифицирован организацией Major". Первым, кто получил верификацию, стал Павел Дуров, который установил значок на свой личный аккаунт @monk.