https://news.day.az/society/1738775.html В Нахчыване сгорел автомобиль - ФОТО В горячую линию Министерства чрезвычайных ситуаций Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки "Нива" в селе Сираб, Бабекского района. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, оперативно на место происшествия выехали силы Государственная Служба Пожарной Охраны Бабекского района.
В Нахчыване сгорел автомобиль - ФОТО
В горячую линию Министерства чрезвычайных ситуаций Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки "Нива" в селе Сираб Бабекского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, оперативно на место происшествия выехали силы Государственной службы Пожарной охраны Бабекского района.
Пожар был ликвидирован силами пожарной охраны. В результате происшествия сгорели горючие конструкции автомобиля.
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