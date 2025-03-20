В Нахчыване сгорел автомобиль

В горячую линию Министерства чрезвычайных ситуаций Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана поступило сообщение о пожаре в автомобиле марки "Нива" в селе Сираб Бабекского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, оперативно на место происшествия выехали силы Государственной службы Пожарной охраны Бабекского района.

Пожар был ликвидирован силами пожарной охраны. В результате происшествия сгорели горючие конструкции автомобиля.

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