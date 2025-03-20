Центробанк Франции понес рекордные убытки

Центральный банк Франции сообщает о рекордном чистом убытке в прошедшем 2024 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, чистый убыток ЦБ Франции в прошлом году составил 7,7 миллиарда евро (8,4 миллиарда долларов), на фоне также рекордного дефицита бюджета, превысившего 6 процентов.

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало связывает эту ситуацию с последствиями COVID-19 и ситуацией в Украине, подчеркивая, что это "череда двух крайне маловероятных событий, сочетание которых является совершенно исключительным".