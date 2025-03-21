Шведское интернет-издание рассказало о празднике Новруз

В шведском интернет-издании Diplomatic World Sweden опубликована статья о празднике Новруз. Статья посвящена весеннему празднику Новруз, символизирующему приход весны и отмечаемому в дни весеннего равноденствия - 20-21 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Новруз, название которого переводится как "новый день", имеет древнюю историю и восходит ко временам пророка Заратуштры - приблизительно 3500-5000 лет назад.

В статье подчёркивается, что на протяжении тысячелетий Новруз широко отмечался в разных регионах Азии - от древнего Вавилона до Кавказа. Даже в советский период, несмотря на официальные запреты, азербайджанцы сохраняли свои традиции и продолжали отмечать праздник.

В публикации подробно описывается процесс подготовки к Новрузу: в течение месяца до праздника отмечаются четыре символических вторника - "чершенбе", каждый из которых посвящён одной из стихий: воде, огню, земле и воздуху. Особое внимание уделено огню, играющему центральную роль в ритуалах очищения.

В статье также рассказывается о народных играх, культурных мероприятиях в городах и главных торжествах в Баку у Девичьей башни.

Завершается материал упоминанием о том, что в 2009 году Новруз был включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что подчёркивает его важность для миллионов людей, празднующих весну, обновление и единство.

Отметим, что издание Diplomatic World Sweden ориентировано на дипломатов, политиков, сотрудников дипломатических представительств и посольств, работающих в Швеции.