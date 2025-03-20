Представлен бюджетный флагман Google Pixel 9a, который нельзя купить
Компания Google представила бюджетный смартфон Pixel 9a, который позиционируется как конкурент iPhone 16e. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Смартфон оснащается 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2424x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2700 нит. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3.
За производительность Pixel 9a отвечает фирменный чип Tensor G4, используемый в старших моделях линейки Pixel 9. Также в устройстве имеется 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.
Основная камера устройства с разрешением 48 Мп дополнена 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и селфи-камерой на 13 Мп. Среди прочего отмечается наличие аккумулятора емкостью 5100 мАч - это самый высокий показатель среди всех смартфонов Google. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 23 Вт и беспроводной - 7,5 Вт.
Работает Pixel 9a под управлением Android 15 с гарантированными обновлениями на протяжении семи лет. Также предусмотрена защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68.
Pixel 9a предлагается по цене $499. Как отмечает The Verge, Google перенесла выпуск Pixel 9a на апрель и временно не принимает предзаказы, поскольку в первой партии смартфонов обнаружены проблемы с качеством компонентов. Подробности не разглашаются.
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