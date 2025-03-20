Строится один из крупнейших в мире центров обработки данных для ИИ

В городе Абилин, штат Техас, продолжается строительство первого центра обработки данных для инфраструктурного проекта OpenAI Stargate. По ожиданиям, он будет иметь возможность размещения 400 000 передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia, что сделает его одним из крупнейших кластеров ИИ-вычислений в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, cтоимость строительства комплекса оценивается в 100 миллиардов долларов, а завершение первой фазы запланировано на середину 2026 года.

Центр, расположенный в Абилине, Техас, будет иметь мощность до 1,2 гигаватта. Проект Stargate был анонсирован на мероприятии в Белом доме еще в январе 2024 года при участии OpenAI, SoftBank и Oracle. Благодаря этому объекту, OpenAI сможет развивать более мощные модели искусственного интеллекта.

Центр станет частью сети из около 10 объектов по всей стране. Oracle (которая является одним из крупнейших разработчиков программного обеспечения и поставщиков технологических решений) уже согласилась использовать полную мощность этого центра для проекта Stargate.

По предварительным данным, OpenAI планирует использовать около 1 гигаватта мощности. Известно, что с помощью новых мощностей компания сможет обеспечить масштабируемость своих технологий искусственного интеллекта.

Напомним, что то время, когда OpenAI развивает свой инфраструктурный проект, другие технические гиганты также активно увеличивают свои мощности для работы с чипами Nvidia. Так, xAI Илона Маска заключила сделку на 5 миллиардов долларов для создания суперкомпьютера в Мемфисе, а Meta планирует обеспечить свою инфраструктуру 600 000 чипами Nvidia H100.