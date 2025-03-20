Количество танкеров типа "Aframax" под управлением ASCO достигло 5

В прошлом году был приобретен и принят на баланс ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) танкер типа "Aframax" ("Aitolos").

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

Согласно информации, финансирование приобретения этого судна было осуществлено за счет облигаций на сумму 50 млн долларов США, выпущенных в обращение в отчетном году, а также за счет дополнительно привлеченных средств.

Таким образом, количество крупных танкеров типа "Aframax" с большой грузоподъемностью под управлением ASCO достигло 5.