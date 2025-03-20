https://news.day.az/economy/1738782.html Количество танкеров типа "Aframax" под управлением ASCO достигло 5 В прошлом году был приобретен и принят на баланс ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) танкер типа "Aframax" ("Aitolos"). Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.
Количество танкеров типа "Aframax" под управлением ASCO достигло 5
В прошлом году был приобретен и принят на баланс ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) танкер типа "Aframax" ("Aitolos").
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.
Согласно информации, финансирование приобретения этого судна было осуществлено за счет облигаций на сумму 50 млн долларов США, выпущенных в обращение в отчетном году, а также за счет дополнительно привлеченных средств.
Таким образом, количество крупных танкеров типа "Aframax" с большой грузоподъемностью под управлением ASCO достигло 5.
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