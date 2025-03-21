Иран пригрозил США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран ответит "увесистой пощечиной" каждому, кто нанесет вред иранскому народу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Они (США) должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло (Ирану), встретит увесистую пощечину", - сказал Хаменеи.

До этого портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.