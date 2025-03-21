Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать двусторонние связи на благо наших дружественных народов

Российско-азербайджанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента России Владимира Путина, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Новруз байрамы.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи - на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Каспии.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, в этот светлый праздничный день крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана - счастья и процветания", - говорится в послании Президента России Владимира Путина.