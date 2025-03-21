https://news.day.az/society/1738947.html В Сальяне зафиксировано падение уровня воды в Куре В Сальянском районе уровень воды в реке Кура снизился более чем на 2 метра. Как сообщает Day.Az, несмотря на дождливую и нестабильную погоду в последние дни, уровень воды продолжил снижаться. Из-за обмеления реки появились многочисленные острова и полуострова различного размера.
В Сальяне зафиксировано падение уровня воды в Куре
В Сальянском районе уровень воды в реке Кура снизился более чем на 2 метра.
Как сообщает Day.Az, несмотря на дождливую и нестабильную погоду в последние дни, уровень воды продолжил снижаться.
Из-за обмеления реки появились многочисленные острова и полуострова различного размера. Это создало значительные трудности для работы водяных насосов, которые не могут забрать воду в нужном объеме.
Для устранения проблемы с водозабором в район направлено специализированное судно, которое будет углублять дно реки в местах установки насосов.
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