В Сальяне зафиксировано падение уровня воды в Куре

В Сальянском районе уровень воды в реке Кура снизился более чем на 2 метра.

Как сообщает Day.Az, несмотря на дождливую и нестабильную погоду в последние дни, уровень воды продолжил снижаться.

Из-за обмеления реки появились многочисленные острова и полуострова различного размера. Это создало значительные трудности для работы водяных насосов, которые не могут забрать воду в нужном объеме.

Для устранения проблемы с водозабором в район направлено специализированное судно, которое будет углублять дно реки в местах установки насосов.